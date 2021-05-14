В ДНР сообщили о гибели военнослужащего в результате обстрела с украинской стороны

ДОНЕЦК, 14 мая. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате обстрела погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - цитирует сообщение "Донецкое агентство новостей".

В ведомстве уточнили, что военнослужащий погиб недалеко от поселка Пески к северу от Донецка во время тушения пожара, возникшего в межпозиционной зоне. В Народной милиции ДНР утверждают, что пожар был целенаправленно устроен украинскими силовиками и угрожал гражданской инфраструктуре, из-за чего военнослужащие республики начали экстренно его тушить.

Кроме того, в пятницу вечером украинская армия обстреляла из минометов село Безыменное на юге республики. "В направлении села Безыменное выпущено шесть мин калибра 82 мм", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.