Двое военнослужащих погибли при нападении на западе Мексики

МЕХИКО, 14 мая. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли в результате нападения, произошедшего у города Агилилья в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Вчера, к сожалению, была устроена засада на группу солдат недалеко от Агилильи в Мичоакане, двое военнослужащих были убиты, - сказал президент. - Выражаю свои соболезнования и солидарность их родственникам". Лопес Обрадор не уточнил, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может стоять за атакой.

На протяжении последних месяцев наркокартель "Новое поколение Халиско" борется за контроль над Агилильей с местными группировками. К началу мая, по данным газеты El Milenio, из-за разгула насилия город покинули около 1,5 тыс. жителей.

Лопес Обрадор 8 апреля признал, что ситуация с тяжкими преступлениями в стране остается сложной, несмотря на все усилия властей. В 2020 году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, примерно на 0,4% меньше, чем в рекордном 2019 году.