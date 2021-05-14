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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Парламент Армении принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах"

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Армении приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах", включая Сюникскую, Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области, на фоне инцидента с Азербайджаном. Онлайн-трансляцию заседания парламента в пятницу вели местные новостные порталы.

"При 86 голосах за, 0 против и 0 воздержавшихся Национальное собрание приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах, особенно в Сюнике, Гегаркунике, Вайоцдзоре, существующих проблемах, путях их решения, охране границы и проблемах с безопасностью", - сообщил вице-спикер парламента Ален Симонян.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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