Парламент Армении принял заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах"

ЕРЕВАН, 14 мая. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Армении приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах", включая Сюникскую, Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области, на фоне инцидента с Азербайджаном. Онлайн-трансляцию заседания парламента в пятницу вели местные новостные порталы.

"При 86 голосах за, 0 против и 0 воздержавшихся Национальное собрание приняло заявление о "кризисной ситуации в приграничных районах, особенно в Сюнике, Гегаркунике, Вайоцдзоре, существующих проблемах, путях их решения, охране границы и проблемах с безопасностью", - сообщил вице-спикер парламента Ален Симонян.