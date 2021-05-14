Генпрокурор Украины заявила, что недовольна отказом суда в аресте Медведчука

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна решением суда Киева, отказавшего обвинению в аресте главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и назначившего ему вместо этого домашний арест. Говоря о возможности оспорить это судебное решение, она подчеркнула, что сперва ей необходимо ознакомиться с полным текстом документа, который пока недоступен.

"Я ознакомлюсь с решением суда, пока его полного текста еще нет, и для того, чтобы понять мотивацию, его нужно прочитать. Но я уверена в своих действиях, в тех документах, которые подготовила, я буду идти дальше", - сказал она в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которое транслируется в YouTube, в ответ на вопрос журналиста о намерении прокуратуры оспорить меру пресечения Медведчуку.

Вместе с тем Венедиктова сказала, что недовольна решением суда, но не хотела бы дискредитировать кого-то из представителей судебной системы. "Я как генеральный прокурор просила арест и залог, потому что так предусмотрено законом. Довольна ли я тем, что не получила, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он уверен в том, что просит", - пояснила она.