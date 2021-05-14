Израильские войска открыли предупредительный огонь по демонстрантам на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 14 мая. /ТАСС/. Толпы демонстрантов с палестинскими флагами провели в пятницу новую акцию протеста на границе с Израилем после инцидента напротив поселения Метулла. Как сообщил ТАСС один из очевидцев, на этот раз группа молодежи появилась у пограничных заграждений в районе Сахль-эль-Хиям. "Израильские военные открыли предупредительный огонь в воздух из автоматического оружия с тем, чтобы отогнать демонстрантов от рядов колючей проволоки", - отметил он. По словам очевидца, пострадавших в рядах протестующих нет. "Артиллерия израильских войск обстреливает сейчас пограничную полосу осветительными ракетами, - указал он. - Время от времени активисты на машинах с флагами проезжают по шоссе, которое идет вдоль заградительного забора".

Ранее президент Ливана Мишель Аун назвал преступными действия израильских военных, открывших огонь по активистам, которые проводили акцию протеста у линии границы в знак солидарности с палестинским народом. "Израильские войска совершили преступление, ранив двоих демонстрантов, при этом один из них умер от полученного ранения в живот", - заявил Аун, слова которого привела пресс-служба главы государства.

Президент республики потребовал от МИД Ливана направить послание в Совет Безопасности ООН и поставить международное сообщество в известность о последствиях инцидента на границе.

Военнослужащие израильской армии сделали в пятницу несколько предупредительных залпов из танков по группе палестинцев и ливанцев, которые проникли через пограничные заграждения на территорию Израиля с юга Ливана. Один из активистов Мухаммед Тахан получил осколочное ранение в живот и был доставлен в больницу, где позже умер.

Ливанские военные и миротворцы ООН, прибывшие на место, потребовали от нарушителей вернуться на ливанскую территорию и закрыли проход через проволочные заграждения.