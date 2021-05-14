Элиз Стефаник выбрали председателем Конференции конгрессменов-республиканцев

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник в пятницу была выбрана новым председателем Конференции конгрессменов-республиканцев.

"Спасибо моим коллегам за то, что они избрали меня председателем Конференции конгрессменов-республиканцев <...>. Я рада возглавить нашу единую команду [республиканцев в Палате представителей] <...>, чтобы противостоять крайне левой повестке [президента США демократа Джо] Байдена и [спикера Палаты представителей Нэнси] Пелоси (демократ от штата Калифорния - прим. ТАСС)", - написала в своем Twitter Стефаник.

В нижней палате Конгресса она представляет штата Нью-Йорк. Как поясняет телекомпания CNN, в пятницу за Стефаник, кандидатуру которой ранее поддержал бывший президент США Дональд Трамп, проголосовали 134 ее однопартийца. За ее соперника Чипа Роя было отдано 46 голосов.

До этого пост председателя Конференции конгрессменов-республиканцев, который является третьим по значимости в руководстве партии в Палате представителей, занимала Лиз Чейни (от штата Вайоминг). Она была снята с должности по итогам голосования ранее на этой неделе.

Ранее Чейни выступала с критикой в адрес Трампа из-за его заявлений о фальсификациях на состоявшихся в США в ноябре президентских выборах. 13 января Чейни была в числе 10 республиканцев, проголосовавших в поддержку резолюции об импичменте Трампа. Эти действия Чейни и ее коллег вызвали критику ряда их однопартийцев, в результате был поднят вопрос о снятии Чейни с должности. Первая попытка отстранить Чейни от занимаемой должности была предпринята в феврале. Однако тогда большинство законодателей высказалось против.