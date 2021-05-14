Макрон заявил о недопустимости распространения террористического контента в сети

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в канун второй годовщины подписания "Призыва Крайстчерча" заявил о недопустимости распространения в сети контента, прославляющего терроризм и разжигающего ненависть.

"В интернете и за его пределами нет места террористическому или разжигающему ненависть контенту, - отметил французский лидер в пятницу вечером в ходе видеоконференции с участием премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. - Два года назад Франция и Новая Зеландия, а также главы правительств и технологических компаний запустили инициативу "Призыв Крайстчерча" - соглашение о серии мер по предотвращению скачивания и распространения материалов террористического и экстремистского толка, повышению прозрачности в процессе их определения и удаления".

Французский лидер напомнил, что учитель Самюэль Пати, который был убит в октябре 2020 года радикальным исламистом перед зданием школы, стал объектом травли в интернете на основе распространенных в соцсетях недостоверных сведений. "Это наш долг - защищать наших граждан. Мы все должны внести вклад и выполнить предусмотренные "Призывом Крайстчерча" меры", - сказал Макрон.

Президент отметил широкую международную поддержку этой инициативы, сообщив, что к настоящему моменту уже 55 стран, две международные организации и 10 крупных компаний подписали данное соглашение. Вместе с тем Макрон добавил, что борьба с экстремистским контентом не должна вестись в ущерб демократическим ценностям, верховенству права и "принципу свободного и открытого интернета". На этом фоне он подчеркнул важность совместной работы государств и правозащитников в рамках данной инициативы.

В мае 2019 года 26 представителей государств и крупнейших мировых интернет-провайдеров подписали в Париже соглашение о присоединении к инициативе "Призыв Крайстчерча". Инициаторами выступили Макрон и Ардерн. В число присоединившихся, в частности, вошли представители компании Facebook и принадлежащих ей сервисов WhatsApp и Instagram, а также руководство компании Google и принадлежащей ей платформы YouTube. Технологические компании обязались немедленно изымать на постоянной основе поступающую им на серверы информацию террористического содержания. К настоящему моменту к инициативе присоединились в общей сложности более 50 стран, Европейская комиссия, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также десять технологических компаний.

Свое название "Призыв Крайстчерча" получил в честь одноименного новозеландского города, где в марте 2019 года был совершен теракт, который преступник транслировал в прямом эфире через социальные сети.