WSJ: Трамп к 4 июня намерен определиться с планами возвращения в соцсети

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп планирует к 4 июня решить, какие соцсети будет в дальнейшем использовать для прямого общения со своими сторонниками. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По данным издания, пока бывший глава Белого дома рассматривает ряд площадок: CloutHub, FreeSpace и Rumble. В последние месяцы на них переходили сторонники бывшего президента, заблокированные в Facebook, Twitter и YouTube, однако они по охвату аудитории в разы уступают лидерам рынка. Возможно, Трампу потребуется сразу несколько платформ, чтобы достичь сколько-нибудь значимого количества подписчиков.

Бывший президент не забывает также о своей выгоде. По информации близких к Трампу источников The Wall Street Journal, он намерен потребовать, чтобы ему платили за привлеченных на платформы пользователей.

Трамп ранее запустил сайт, где появляются сообщения от его имени, однако в его окружении признаются, что такое средство коммуникации со сторонниками не так эффективно, как Twitter, где у бывшего президента было почти 90 млн подписчиков. Однако в Twitter уже заявили, что блокировка Трампа будет пожизненной. В руководстве Facebook окончательного решения пока не приняли, но продолжают блокировать аккаунты экс-главы Белого дома.