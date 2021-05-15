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Вучич не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Парламентские и президентские выборы пройдут в стране весной 2022 года

БЕЛГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич еще не принял решения, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он заявил в пятницу вечером в рамках интервью в программе "Первая тема" на телеканале "ТВ Прва".

"Скажу вам искренне, я не уверен. Мы примем решение, и я лично буду участвовать в кампании, в которой буду бороться за то, чтобы политика, которую мы проводили, получила продолжателей, которые приведут [страну] к результатам 2025 года, которые мы обещали гражданам Сербии. Это будет зависеть от того, кто и как будет баллотироваться, я не считаю, что дан от Бога. Во-вторых, кто знает, что предпримет к тому моменту криминалитет, что предпримут их внешние помощники, так как вы видите, сколько денег вкладывается в СМИ, в кампанию ненависти против меня, и я не хочу нанести ущерб партии, которую я возглавляю. Я не настолько глуп, чтобы не уметь читать опросы, посмотрим по опросам и примем решение", - заявил сербский лидер.

Планируется, что парламентские и президентские выборы пройдут в Сербии весной 2022 года. Вучич заявил, что целью его партии будет абсолютная победа на всех уровнях.

Теги
СербияВучич, Александар
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