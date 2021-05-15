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Госдеп: участники министерской встречи по Арктике примут декларацию и стратегический план

Встреча состоится 20 мая в Исландии

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. США ожидают, что на министерском совещании Арктического совета (АС) 20 мая в Исландии будут приняты совместная декларация и стратегический план. Об этом заявила в пятницу исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, посвященного участию главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в заседании АС в Рейкьявике.

"Я рада сказать, что не только декларация получила одобрение всех министров и госсекретаря, но также и стратегический план. Идея плана впервые была представлена в рамках председательства США в совете в 2017 году, - сказала она. - Одним из достижений исландского председательства явилось завершение работы над стратегическим планом, в котором будет намечена значительная часть предстоящей работы совета".

На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 год перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

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ШвецияКанадаСШАИндияГерманияДанияФинляндияВеликобританияИсландияНорвегияРоссияКитайФранцияБлинкен, Энтони
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