США призвали Китай соблюдать экологические нормы в Арктике

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Китай соблюдать свои обязательства относительно Арктики, особенно в сфере охраны окружающей среды. Об этом заявила в пятницу исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Марша Берникэт в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, посвященного участию главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в министерском заседании Арктического совета (АС) 20 мая в Рейкьявике.

Берникэт задали вопрос о роли Китая, который имеет статус наблюдателя в совете. "В целом мы призываем Китай играть ответственную роль в мировых делах, поддерживать международные стандарты транспарентности, верховенства права, подотчетности и выполнять свои законные обязательства, - сказала она. - Мы призываем Пекин быть приверженным всем своим обещаниям и обязательствам, особенно касательно ответственной охраны окружающей среды в Арктике".

"Только восемь стран АС на основе консенсуса принимают решения по управлению регионом. Наблюдатели могут участвовать [в процессе], вносить свой вклад в усилия, направленные на <...> развитие и исследование региона. Но наблюдатели не играют роли в управлении совета или региона", - отметила представитель Госдепартамента.

На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.