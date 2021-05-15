Белый дом примет меры из-за ситуации с детьми мигрантов, которых сутки держали в автобусе

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Американская администрация расследует случаи, когда детей мигрантов, прибывших без сопровождения, сутками держали в автобусах до воссоединения с семьями. Как заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, такому отношению нет оправдания.

"Сообщения о том, что детей держали в автобусах за пределами центра министерства здравоохранения и социальных услуг в течение продолжительного времени, возмутительны и неприемлемы, это не соответствует нашим стандартам обращения с детьми", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о привлечении виновных к ответственности.

По ее словам, президент и правительство считают ситуацию неприемлемой.

"Проводится расследование того, <...> как это могло произойти. Такому отношению нет оправдания, - отметила пресс-секретарь. - Что касается последствий [для виновных], то я не могу сейчас их предсказать до завершения расследования".

Ранее телекомпания NBC сообщила, что в Далласе (штат Техас) некоторые дети мигрантов до воссоединения с родственниками были вынуждены ночевать в автобусах на парковке, а не в специальном центре. В частности, один несовершеннолетний провел так четверо суток.