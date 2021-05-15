{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван призвал Баку воздержаться от эскалации и вывести войска с территории Армении

Армения полна решимости принять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, подчеркнула пресс-секретарь МИД страны Анна Нагдалян

ЕРЕВАН, 15 мая. /ТАСС/. Ереван надеется, что Баку не пойдет на дальнейшую эскалацию и выведет войска с территории Армении. Об этом заявила журналистам в субботу пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На эту тему
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская сторона вторглась на суверенную территорию Армении. Мы ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану немедленно вывести свои вооруженные формирования с территории Армении", - заявила представитель внешнеполитического ведомства. "МИД Армении надеется, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не будет нагнетать ситуацию дальше", - заявила Анна Нагдалян.

"Армения полна решимости принять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем она сообщала своим партнерам на различных платформах", - отметила пресс-секретарь МИД.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня премьер Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля сообщила о перехвате около тысячи запущенных из Газы ракет
Всего с 10 мая палестинские радикалы выпустили по израильской территории не менее 2,3 тыс. ракет, заявили военные
Армия Израиля сообщила о перехвате около тысячи запущенных из Газы ракет
Читать полностью