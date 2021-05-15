Ереван призвал Баку воздержаться от эскалации и вывести войска с территории Армении

ЕРЕВАН, 15 мая. /ТАСС/. Ереван надеется, что Баку не пойдет на дальнейшую эскалацию и выведет войска с территории Армении. Об этом заявила журналистам в субботу пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

"Еще раз подчеркиваем, что азербайджанская сторона вторглась на суверенную территорию Армении. Мы ценим призывы наших международных партнеров к Азербайджану немедленно вывести свои вооруженные формирования с территории Армении", - заявила представитель внешнеполитического ведомства. "МИД Армении надеется, что азербайджанская сторона прислушается к этим призывам и не будет нагнетать ситуацию дальше", - заявила Анна Нагдалян.

"Армения полна решимости принять все меры для обеспечения своей территориальной целостности, о чем она сообщала своим партнерам на различных платформах", - отметила пресс-секретарь МИД.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня премьер Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.