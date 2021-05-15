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СМИ: число погибших из-за торнадо в Китае возросло до 12

Более 400 человек в Ухане и Сучжоу получили ранения, пишет Global Times

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, более 400 получили ранения из-за двух торнадо, обрушившихся в пятницу на китайские города Ухань и Сучжоу. Об этом в субботу сообщила газета Global Times.

Согласно ее данным, в результате разгула стихии в Ухане, расположенном в провинции Хубэй, погибли 8 человек, 280 получили ранения. Не менее 85 домов оказались полностью разрушены, повреждения получили около 400, два башенных крана, а также временные сооружения площадью около 8 тыс. квадратных метров.

В городе Сучжоу, расположенном в провинции Цзянсу, из-за торнадо погибли 4 человека, еще 149 получили легкие ранения.

Ранее газета информировала о шести погибших и 218 пострадавших.

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Китай
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