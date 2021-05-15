Израиль предупредил резидентов еще одной высотки в Газе о готовящемся ударе

КАИР, 15 мая. /ТАСС/. Израиль предупредил в субботу жителей еще одной высотки в Газе о готовящемся ударе, передает телеканал Al Arabiya. Началась срочная эвакуация всех находящихся в башне "Аль-Джаля", где расположены, в частности, офисы различных СМИ, в том числе агентства Associated Press.

Израиль дал час на то, чтобы все жители покинули высотное здание.

Это уже четвертая башня в Газе, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля. Еврейское государство заявляло, что сооружения использовались в качестве офисов, штабов или складов вооружений радикального палестинского движения ХАМАС.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.