Армия Ливана преградила палестинским активистам проход к границе с Израилем

БЕЙРУТ, 15 мая. /ТАСС/. Командование ливанской армии установило в субботу дополнительные посты вдоль границы с Израилем в долине Сахль-эль-Хиям, блокировав проходы к проволочным заграждениям активистам из лагерей палестинских беженцев. Об этом сообщил ТАСС очевидец из города Марджаюн, расположенного напротив израильского поселения Метулла.

"Сотни военнослужащих размещены сейчас в Кфар-Киле и Марун-эр-Расе, где нет заградительной стены, и вдоль границы проходят проволочные заграждения, - отметил он. - Перед солдатами поставлена задача не пропускать никого к пограничной полосе".

Повышенные меры безопасности приняты властями Ливана после инцидента на участке границы в районе Хамамис, где израильские военнослужащие ранили в пятницу двух демонстрантов, перебравшихся через заграждения на территорию Израиля. Позднее один из них умер в больнице.

По призыву палестинских организаций в сторону ливано-израильской границы направились в субботу автобусы с активистами из лагерей беженцев Айн-эль-Хильве, Нахр-эль-Барид, Беддави и Рашидия. Они планируют провести митинг солидарности с палестинским населением Западного берега Иордан, где происходят выступления протеста против израильской оккупации, а также с жителями сектора Газа, который подвергается бомбардировкам.

Как передал телеканал MTV, возможно, эта акция состоится на холме Эль-Эдейса, поскольку армия не пропускает демонстрантов в долину Сахль-эль-Хиям. По его информации, солдаты задержали четверых демонстрантов с палестинцами флагами, которые попытались прорваться через выставленные кордоны к границе.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае посоветовал властям Ливана "не допустить акций саботажа на совместной границе и приближения манифестантов к заграждениям". "Мы предупреждаем ливанское государство, что не позволим поставить под угрозу жизни израильских граждан", - написал он на своей странице в Twitter. По словам Андрае, "суверенитет Израиля - это красная черта".