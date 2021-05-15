Иностранные инвестиции в ОАЭ выросли в 2020 году на 44%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Прямые иностранные инвестиции в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2020 году выросли на 44%, несмотря на сокращение аналогичного мирового показателя до минимума за 15 лет из-за пандемии COVID-19. Об этом в субботу на своей страницеTwitter сообщил эмиратский премьер-министр и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Несмотря на ожидания ООН, что глобальные потоки прямых иностранных инвестиций могли упасть в 2020 году на 42% из-за ситуации с коронавирусом, ОАЭ наблюдали в 2020 году рост прямых иностранных инвестиций в экономику на 44% по сравнению с 2019 годом - до 73 млрд дирхамов ($19 млрд). Успешное кризисное управление гарантирует инвестиции", - подчеркнул он.

Правительство ОАЭ, в свою очередь, написало по этому поводу в Twitter, что страна не будет останавливаться на достигнутом, и стоит ожидать "больше инициатив по повышению эффективности деловой среды и доверия инвесторов, а также для расширения возможностей [инвестирования] в приоритетные секторы экономики".

Одним из главных шагов эмиратских властей в 2020 году стало разрешение иностранцам полностью владеть компаниями на территории страны. Ранее иностранцам необходимо было привлекать партнера - гражданина ОАЭ, так как они могли владеть в компании долей, не превышающей 49%.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прямые иностранные инвестиции в мире в 2020 году упали до минимума за 15 лет - до $846 млрд.