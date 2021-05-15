Два азербайджанских пограничника погибли в перестрелке с контрабандистами на юге страны

БАКУ, 15 мая. /ТАСС/. Два азербайджанских пограничника погибли в результате вооруженного столкновения с контрабандистами на границе с Ираном. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы республики.

По ее данным, инцидент произошел на территории погранзаставы близ села Гёндере Ярдымлинского района на юге страны. "Пограничный наряд обнаружил нарушение границы тремя неизвестными лицами. Нарушители не подчинились требованиям пограничников остановиться, открыли по наряду огонь и пытались бежать с места происшествия, бросив груз. В результате открытого нарушителями огня были ранены старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов. Они были немедленно госпитализированы, однако спасти их жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, на месте перестрелки обнаружены 10 кг "вещества, похожего на наркотики".

В результате принятых поисковых мер, к которым привлекали и авиацию, удалось задержать одного из нарушителей. Им оказался гражданин Ирана, продолжается поиск его сообщников.

На место инцидента отправлена группа офицеров Госпогранслужбы во главе с командующим погранвойсками Азербайджана Аразом Мамедовым. "Иранская сторона информирована о произошедшем", - добавили в пресс-службе.