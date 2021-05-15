Американский сенатор отправится в Израиль

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) сообщил в субботу, что в ближайшее время намерен посетить Израиль, чтобы оценить нужды этой страны в области обеспечения национальной безопасности.

"В ближайшие дни я отправлюсь в Израиль, чтобы оценить, что им нужно для защиты их национальной безопасности, которая тесна связана с национальной безопасностью Америки", - написал законодатель на своей странице в Twitter.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.