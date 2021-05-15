В Ереване сообщили, что переговоры с Баку по ситуации на границе продолжатся 16 мая

ЕРЕВАН, 15 мая. /ТАСС/. Переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе не принесли результатов и продолжатся 16 мая. Об этом сообщает в субботу оборонное ведомство Армении.

"Армянская сторона в очередной раз твердо потребовала от азербайджанских вооруженных сил покинуть суверенную территорию страны и вернуться на исходные позиции без каких-либо предварительных условий - во избежание дальнейшего обострения ситуации и непредсказуемых последствий", - говорится в сообщении армянского Минобороны.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал происшедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить в непосредственной близости от Сюникской области.