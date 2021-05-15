В армии Израиля считают, что прекращение огня произойдет нескоро

ТАСС, 15 мая. Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман заявил в субботу, что до перемирия с радикалами из сектора Газа еще далеко.

"Мы очень мощно ответили на обстрелы. Нас впечатляет то, чего достигла наша армия. Но мы только в середине пути. Впереди нас ждет очень тяжелая ночь", - сказал он в интервью порталу Ynet. Зильберман также отметил, что с первого дня армия наносила удары по самым высокопоставленным представителям радикалов в Газе. Он добавил, что до перемирия еще далеко.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.