Комитет защиты журналистов потребовал от Израиля обосновать удар по офисам СМИ в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Американская общественная организация - Комитет защиты журналистов (КЗЖ) - потребовала от властей Израиля предоставить детальное обоснование удара по зданию в секторе Газа, где располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении КЗЖ.

"Последняя атака на здание, которое давно известно Израилю как место расположения международных СМИ, поднимает спектр вопросов о том, что Вооруженные силы Израиля намеренно выбирают своими целями объекты СМИ, чтобы нарушить освещение человеческих страданий в секторе Газа. Мы требуем, чтобы правительство Израиля предоставило детальное и документированное обоснование этого военного нападения на гражданский объект", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора КЗЖ Джоэла Саймона.

В свою очередь, правозащитная организация PEN America отметила, что в случаях, когда "журналисты [попадают] под перекрестный огонь, увеличивается недоверие и недопонимание, что только усугубляет кризисы".

Уничтоженное в субботу 11-этажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава. По данным телеканала Al Arabiya, в высотке "Аль-Джаля" размещались представительство этой катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа. По утверждению израильской армии, в здании находилось военное оборудование ХАМАС, а офисы СМИ использовались этим движением в качестве "живого щита".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.