В армии Израиля отметили "существенную" роль Ирана и Турции в происходящем в Газе

ТАСС, 15 мая. Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга.

"Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран - это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств", - сказал он.

Роль Турции, по его словам, сложнее. "У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги", - указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара "может сыграть позитивную роль" в нормализации ситуации, поскольку "имеет влияние на ХАМАС" и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят, участвующий в брифинге, не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. "В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта", - сказал он.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.