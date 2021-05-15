Восемь венесуэльских солдат захвачены вооруженной группировкой из Колумбии

ТАСС, 15 мая. Восемь венесуэльских военнослужащих удерживаются колумбийской вооруженной группировкой, сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на заявление Министерства обороны Венесуэлы.

По этим данным, захват произошел на юго-западе Венесуэлы, на границе с Колумбией, где с 21 марта продолжаются столкновения. "Во время боев были захвачены восемь профессиональных солдат. 9 мая мы получили доказательства, что они живы. Мы осуждаем перед лицом международного сообщества <...> похищение этих солдат", - приводит агентство заявление министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, переданное в эфире венесуэльского государственного телевидения.

Дипломатические отношения между Венесуэлой и Колумбией были разорваны в феврале 2019 года, когда колумбийская администрация признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики. Позже Каракас несколько раз безуспешно предлагал Боготе восстановить отношения.

В конце марта министр обороны Венесуэлы заявил о ликвидации в приграничных районах участников незаконных вооруженных группировок. В ходе столкновений погибли несколько венесуэльских военнослужащих. По словам министра, бандформирования занимаются наркотрафиком, вымогательством, похищением и торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, контрабандой и незаконной добычей полезных ископаемых.