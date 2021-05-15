Протестующие подожгли здания мэрии и городского совета на западе Колумбии

БОГОТА, 15 мая. /ТАСС/. Участники протестных акций, которые уже несколько недель продолжаются в Колумбии, подожгли здания мэрии и городского совета в городе Хамунди, расположенном в западном департаменте Валье-дель-Каука. Об этом в субботу сообщил мэр Андрес Фелипе Рамирес.

"Никогда не думал, что увижу снова горящую ратушу, горящий [городской] совет", - написал он на своей странице в Twitter.

Градоначальник отметил, что сожженные здания будут перестроены. "Мэрия продолжит оказывать свои услуги на улице", - добавил он.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.