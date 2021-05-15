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Палестино-израильский конфликт
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Израиль ликвидировал в Газе двух запускавших ракеты боевиков "Исламского джихада"

Беспилотник нанес 15 мая удар по членам группировки

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в субботу о ликвидации двух боевиков палестинской группировки "Исламский джихад", запускавших ракеты по Израилю.

"Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля ликвидировал двух запускавших ракеты класса "земля - земля" боевиков "Исламского джихада", - говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"В настоящий момент Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в секторе Газа", - добавили военные.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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