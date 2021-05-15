Генпрокурор Белоруссии заявил о попытках "внедрить в общество нацизм" из зарубежья

"События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить вот эту коричневую чуму в наше общество, вот эту заразу, которая называется нацизм", - прокомментировал он в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" новый закон о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.

Нацизм, пояснил генпрокурор, - это благодатная почва, чтобы "радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства, по сути дела, это технология, которая используется в так называемых цветных революциях".

В этом контексте он напомнил, что с помощью соцсетей подобные идеи стали активно распространять в белорусском обществе, и в первую очередь среди молодежи. Швед отметил, что сейчас важно незамедлительно купировать любые проявления нацизма в стране. Кроме того, он отметил, что радикальные идеи исходят из государств, где нацизм стал частью государственной идеологии. "Посмотрите, что происходит: марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, называют улицы, и другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, так называемая элита, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии", - пояснил генпрокурор.

Через призму этих идей, продолжил руководитель ведомства, "они видят и понимают, что якобы имеют право вершить судьбы других народов". "Идея нацизма с их стороны как раз является идеологической основой, которой они питаются для того, чтобы совершать и цветные революции, и государственные перевороты", - уточнил Швед.