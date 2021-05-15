В армии Израиля пояснили, что ХАМАС использовал "медиабашню" в Газе для военных задач

ТАСС, 15 мая. Высотное здание в Газе, пораженное ВВС Израиля в субботу, использовалось ХАМАС в военных целях. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга.

"Это не здание, которое использовалось журналистами, не "медиабашня", как заявлялось в некоторых СМИ. У нас были разведданные о том, что эту башню ХАМАС использовало для своих целей. Там проводился сбор военной и разведывательной информации. Были помещения научно-исследовательского характера", - сообщил он. По словам Конрикуса, внутри или же на крыше подвергшегося ударам здания было установлено специальное оборудование, которое радикалы использовали для осуществления атак против Израиля.

Как в рамках подготовки к каждому удару по инфраструктуре в Газе, напомнил Конрикус, так и сейчас армия за час предупредила о готовящемся налете, так что "было даже время вынести необходимое оборудование изнутри". "Армия всегда крайне озабочена тем, чтобы минимизировать и исключить жертвы и пострадавших среди гражданского населения. То же внимание мы уделяем и представителям СМИ. Но надо понимать, что ХАМАС активно использует гражданские объекты для военных целей", - отметил представитель израильской армии.