Сирены ПВО вновь звучат в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа начали в воскресенье новый массированный ракетный обстрел Тель-Авива, в городе звучат сирены ПВО, в небе слышны многочисленные разрывы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Армейская пресс-служба сообщает, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива - города и его пригородов. "Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами - прим. ТАСС), а также в районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской -146.