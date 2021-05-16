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Палестино-израильский конфликт

В Монреале несколько сотен человек участвуют в акции в поддержку Палестины

В полиции сообщают, что митинг проходит мирно

ОТТАВА, 16 мая. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались в субботу в центре Монреаля на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал CBC.

Участники манифестации вышли на акцию с палестинскими флагами и лозунгами "Жизни палестинцев имеют значение". В полиции сообщают, что акция проходит мирно.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - порядка 140.

 

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Палестино-израильский конфликт
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