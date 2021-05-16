В Баку призвали решать ситуацию на границе с Арменией посредством двусторонних контактов

БАКУ, 16 мая. /ТАСС/. МИД Азербайджана считает, что напряженность на границе с Арменией может быть разрешена посредством двусторонних контактов на основе конструктивного диалога сторон. Об этом заявила журналистам в воскресенье руководитель пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева.

"Попытки Армении использовать этот вопрос как политическое средство неприемлемы. <...> Рекомендуем политическим и военным кругам Армении <...> не нагнетать безосновательно ситуацию в регионе и решать пограничные вопросы посредством двусторонних каналов на основе конструктивной работы с азербайджанской стороной", - отметила официальный представитель МИД.

Она выразила сожаление, что "технический вопрос раздувается провокационными заявлениями и очернительской кампанией против Азербайджана". По словам Абдуллаевой, сразу после возникновения напряженности на границе руководство Госпогранслужбы Азербайджана отправилось в регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. "В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации", - добавила она. В азербайджанском МИД считают, что "подобные случаи могут и должны решаться между пограничными органами двух сторон на основе взаимных контактов".

Инцидент на границе

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В свою очередь МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются "на позициях, принадлежащих Азербайджану".

В пятницу пресс-служба МИД Армении сообщила, что Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на границе с просьбой начать консультации в соответствии со статьей 2 договора о коллективной безопасности. Согласно этой статье, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств - участников организации члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций. Позже в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил ТАСС, что, как ожидается, консультации состоятся в ближайшие дни.