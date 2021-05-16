СМИ: три палестинца погибли, 580 ранены в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три палестинца погибли, 580 получили ранения в результате столкновений с сотрудниками израильских правоохранительных органов на Западном берегу реки Иордан и в ряде районов Восточного Иерусалима. Об этом сообщило в воскресенье палестинское агентство Wafa.

"От полученных травм в городе Хеврон умер 15-летний юноша", - приводит оно слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Таким образом, по данным Wafa, общее число жертв столкновений с вечера субботы достигло трех.

Наиболее ожесточенные стычки между палестинцами и сотрудниками израильской пограничной полиции происходят в районе Хеврона (Эль-Халиля), Рамаллы, Тулькарма, Вифлеема, Наблуса и Калькильи. Силовики применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Между тем жесткие столкновения продолжаются и в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе Храмовой горы. По информации Wafa, полицейские задержали 25 арабов. Общее число задержанных с момента начала стычек в апреле достигло уже тысячи.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 174, включая 47 детей.