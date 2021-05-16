В Алжире избирательная кампания перед парламентскими выборами начнется 20 мая

РАБАТ, 16 мая. /ТАСС/. Избирательная кампания перед парламентскими выборами в Алжире, которые состоятся 12 июня, начнется в ближайший четверг, 20 мая. Об этом, как передает в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service, заявил глава Независимого национального избирательного органа (ННИО) Мухаммед Шарфи.

"Начало избирательной кампании перед парламентскими выборами назначено на 20 мая", - отметил он. Шарфи призвал "политические силы Алжира соблюдать правила добросовестной, честной и демократической конкуренции для достижения реального результата, который найдет отражение в образе нового парламента страны".

11 марта президент республики Абдельмаджид Теббун назначил дату предстоящих парламентских выборов на 12 июня 2021 года. Ранее 18 февраля в речи к нации он объявил о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны) и организации досрочных парламентских выборов.

"Я принял решение распустить ННС, чтобы объявить выборы", - отметил тогда Теббун, добавив, что хочет тем самым "открыть двери для молодежи". "Молодежь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании", - сказал президент.

По данным ННИО, проголосовать на парламентских выборах в Алжире смогут 24,49 млн граждан. "Более 23,58 млн избирателей проживает в 58 провинциях страны. Еще свыше 902 тыс. избирателей - это представители алжирской общины, проживающей за границей", - сообщил ранее Шарфи.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году. А следующие должны были состояться в 2022 году.