В Армении предложили секретарям Совбезов ОДКБ обсудить ситуацию на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей Советов безопасности стран ОДКБ для обсуждения ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Об этом сообщило в воскресенье агентство Armenpress со ссылкой на офис Совбеза Республики Армения.

Предложение о проведении внеочередного совещания содержится в письме, которое секретарь Совбеза Армении Армен Григорян направил секретарю Совета безопасности Республики Таджикистан, председателю Комитета секретарей Советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Насрулло Махмудзоде. В этом письме Армен Григорян представил факты о проникновении подразделений Вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Армении, передает Арменпрес. В связи с этим секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Послание было направлено в воскресенье, 16 мая. Копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю, сообщили Armenpress в офисе Совбеза РА.

В среду Министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал происшедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.