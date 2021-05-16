Президент Абхазии прибыл в Сирию с официальным визитом

СУХУМ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом прибыл в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Аслан Бжания прибыл с официальным визитом в Сирию. В международном аэропорту Дамаска главу абхазского государства встречали министр транспорта САР Зухейр Хазим, заместитель министра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав официальной делегации Абхазии также входят спикер парламента Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Алхас Квициния, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, вице-спикер парламента Левон Галустян, депутаты Омар Джинджолия, Астамур Логуа, Илья Гуния и Рауль Лолуа.

По информации пресс-службы президента, программа официального визита начнется 17 мая. "Запланированы встречи президента Абхазии Аслана Бжания с президентом Сирии Башаром Асадом, другими руководителями Сирийской Арабской Республики. В ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов Абхазии и Сирии Валерия Кварчия и Хаммуды Сабага. Президент Абхазии встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу сирийского генерала абхазского происхождения Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи", - сообщили в пресс-службе.

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года и установила с ней дипломатические отношения. В сентябре того же года прежний президент Рауль Хаджимба с официальным визитом посетил Абхазию. В рамках визита президенты Абхазии и Сирии заключили договор о дружбе и сотрудничестве, министр экономики Абхазии и министр экономики и внешней торговли Сирии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества, глава МИД Абхазии и глава по планированию и международному сотрудничеству Сирии - соглашение по созданию совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а президент Торгово-промышленной палаты Абхазии и председатель Союза ремесленников САР Нажи аль-Хадуа - соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

В октябре 2020 года в Дамаске торжественно открылось посольство Абхазии в Сирии, его возглавляет Баграт Хутаба. В феврале 2021 года парламент Абхазии ратифицировал Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов, подписанное в Дамаске в октябре 2020 года. Соглашение предусматривает право граждан Абхазии и Сирии, владельцев действительных дипломатических или служебных паспортов, въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 календарных дней. Эти правила распространяются и на их супругов.