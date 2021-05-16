Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

БАКУ, 16 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан обсудили в воскресенье в телефонном разговоре ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об осуществлении после долгого времени мер по укреплению границы с Арменией, размещении пограничных сил Азербайджана на позициях, принадлежащих нашей стране, разногласиях между сторонами и конструктивном подходе, демонстрируемом азербайджанской стороной для устранения возникшей ситуации, в том числе немедленном направлении в регион руководства Госпогранслужбы и проведении переговоров с противоположной стороной", - говорится в сообщении. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Азербайджанский министр также отметил "недопустимость раздувания и политизации вопроса напряженности на границе", подчеркнул важность разрешения подобных вопросов путем переговоров.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьер-министра Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

В свою очередь МИД Азербайджана заявил, что войска страны передвигаются "на позициях, принадлежащих Азербайджану".