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Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме

Ранее Фейсал бен Фархан Аль Сауд призвал международное сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля"

ТАСС, 16 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщил саудовский МИД.

"На переговорах министры проанализировали стратегические отношения [между странами] и то, как их в дальнейшем можно развивать во всех областях", - говорится в заявлении министерства, которое приводит газета Arab News.

МИД королевства также добавил, что Блинкен и Аль Сауд "обсуждали наиболее важные события [в мире], из которых главными являются события в Палестине и регионе".

Ранее Аль Сауд на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества призвал международное сообщество "немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля". По его словам, международное сообщество "должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации" конфликта в Восточном Иерусалиме, а также срочно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.

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СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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