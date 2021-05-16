Минобороны Израиля заявило, что движение ХАМАС обанкротилось и лишилось системы тоннелей

ТАСС, 16 мая. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС обанкротилось и лишилось своего военного потенциала в виде сети тоннелей. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе посещения позиций израильских военных на юге страны.

"ХАМАС обанкротилось и лишилось всех своих активов. Его доктрина ведения тоннельной войны полностью ликвидирована", - цитирует министра газета The Times of Israel.

Вместе с тем, обращаясь к военнослужащим Армии обороны Израиля, Ганц подчеркнул, что им "надлежит оставаться начеку, поскольку борьба, вероятно, будет продолжена".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По сообщениям пресс-службы Армии обороны Израиля, израильские ВС наносят удары по военным объектам ХАМАС в Газе, в том числе по тоннельной инфраструктуре движения. Радикалы создали в анклаве разветвленную сеть подземных тоннелей, в которых размещаются склады с оружием и военное оборудование, используемые для подготовки и совершения атак на Израиль.