Блинкен и Ле Дриан обсудили по телефону Ближний Восток и Нагорный Карабах

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, а также Нагорный Карабах. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили свою общую обеспокоенность продолжающимся насилием в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе, а также свое взаимодействие с партнерами в регионе для достижения спокойствия", отметил Прайс. "Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан также говорили о сотрудничестве в качестве государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе", - сообщил дипломат.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром Вооруженные силы Азербайджана в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские ВС пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.