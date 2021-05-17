Двое солдат погибли при взрыве на востоке Колумбии

БОГОТА, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере двое солдат Вооруженных сил Колумбии погибли, еще один получил ранения при взрыве, который произошел на востоке страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье армией республики.

"Утром 16 мая, когда войска участвовали в операции по защите населения в муниципалитете Тибу (департамент Норте-де-Сантандер), было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли два солдата <...>, один был ранен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил.

Отмечается, что раненый был доставлен в больницу. По предварительным данным, к взрыву причастны представители повстанческих организаций.