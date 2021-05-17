КНДР усилила меры по охране границ после запуска из Южной Кореи пропагандистских листовок

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. КНДР развернула у своих южных границ зенитную артиллерию после того, как южнокорейская неправительственная организация отправила на Север посредством воздушных шаров сотни тысяч антиправительственных листовок. Об этом сообщил в понедельник южнокорейский телеканал KBS.

По его данным, этот шаг Пхеньяна направлен на демонстрацию готовности в будущем открывать огонь по воздушным шарам с листовками, несмотря на то что часть снарядов могут упасть на южнокорейской территории. Ранее подобные инциденты не раз провоцировали обострение ситуации на межкорейской границе.

Активисты южнокорейской НПО "Борцы за свободную Северную Корею" в период с 25 по 29 апреля запустили в КНДР из приграничных районов провинций Кёнгидо и Канвондо 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. Пхеньян расценил этот шаг как "серьезную провокацию, требующую ответа", и возложил ответственность за это на власти в Сеуле.

В июне 2020 года военные КНДР взорвали межкорейский офис связи в городе Кэсон. Эта мера стала ответом на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами из неправительственных организаций. Последовавшее ухудшение отношений между странами побудило Сеул к действиям, в том числе к принятию новых законов, запрещающих распространение критических по отношению к Пхеньяну листовок с пограничных территорий.