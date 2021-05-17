Две сепаратистские партии Каталонии договорились о формировании правительства региона

МАДРИД, 17 мая. /ТАСС/. Партии "Левые республиканцы Каталонии" (ЛРК) и "Вместе за Каталонию", выступающие за независимость региона, достигли предварительного соглашения по вопросу формирования коалиционного правительства в автономном сообществе. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, это соглашение может позволить утвердить кандидатуру сторонника ЛРК Пере Арагонеса на пост каталонского лидера. Хотя пока не было объявлено даты дебатов в парламенте автономии по данному вопросу, у политических сил остается лишь девять дней для того, чтобы избежать проведения еще одних выборов.

14 февраля в Каталонии состоялись парламентские выборы. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте. Речь идет о партиях ЛРК, "Вместе за Каталонию" и "Кандидаты за народное единство". Председателем ЛРК является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия в Бельгию после референдума о независимости.

В конце марта парламент Каталонии не утвердил кандидатуру Арагонеса на пост главы правительства региона. Тогда этого не удалось сделать из-за отсутствия соглашения между ЛРК и "Вместе за Каталонию".