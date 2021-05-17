Воздушная тревога в Израиле звучит в среднем 1 тыс. раз в день

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги в Израиле с момента обострения конфликта с Палестиной на прошлой неделе звучали в среднем 1 тыс. раз в день. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В среднем за эту неделю были дни [когда было] около 1 тыс. сигналов воздушной тревоги, которые звучали по Израилю. Мы берем юг и Тель-Авив", - сказала она, отметив, что информация постоянно обновляется.

"Система оповещения в Израиле - довольно продвинутая технологическая система, она старается оповещать максимально близко к тому месту, где ракета может упасть, разорваться или куда могут полететь осколки", - добавила представитель израильской армии.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.