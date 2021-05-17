Пашинян заявил, что на границе с Азербайджаном наблюдается тенденция роста напряженности

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Тенденция роста напряженности наблюдается на армяно-азербайджанской границе, на некоторых участках границы азербайджанские ВС ведут себя агрессивно. Об этом в понедельник после заседания Совета безопасности написал на своей странице в Facebook и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой", - отметил он.

По словам Пашиняна, позиция Еревана по этому вопросу остается неизменной: азербайджанские ВС должны оставить территорию Армении. "Мы должны действовать, чтобы найти решение нашей проблемы политическими средствами. И если такого результата добиться не удается, то должны использоваться военно-политические механизмы", - добавил он.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.