Судья Чаус опроверг свое недавнее похищение и сообщил о скором возвращении на Украину

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Бывший украинский судья Николай Чаус заявил, что он был жертвой похищения не в текущем году, а еще в 2016, а также сообщил о намерении в скором времени вернуться на Украину и дать ответы на все вопросы по своему делу. Соответствующее видеообращение экс-судьи опубликовано в понедельник в его Telegram-канале ChausUA, который был создан днем ранее.

"Меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив и здоров, все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности", - сказал он и добавил, что не может пока сообщить свое точное местонахождение. Судья также заявил, что "многие пытаются спекулировать на его якобы похищении". "Касательно похищения хочу сказать, но оно действительно было, но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивают расправой, заставляя тем самым находиться в Молдавии. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне сбежать от этой тюрьмы и верной смерти", - пояснил он. Чаус сообщил о своем намерении "в ближайшее время появиться на Украине и вместе с адвокатами дать ответы на все вопросы, в том числе, которые так сильно интересуют украинское общество, Национальное антикоррупционное бюро Украины, и Госбюро расследований".

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 2017 года Чаус скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже сообщил, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила круг подозреваемых в нем иностранных граждан, которые позже пересекли границу Украины. Вице-спикер парламента Молдавии Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и осуществлено спецслужбами Украины. Наблюдатели отмечают, что судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-президентом Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила об отсутствии сотрудничества со стороны Украины в расследовании похищения Чауса.