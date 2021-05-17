Иран отверг возможность предварительного соглашения по выполнению ядерной сделки

ТАСС, 17 мая. Тегеран исключает возможность заключения какого-либо предварительного соглашения по возобновлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе проходящих в Вене переговоров. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Из переговоров в Вене не выйдет никакого первоначального соглашения по восстановлению СВПД", - указал Хатибзаде, слова которого привело иранское агентство Tasnim. Официальный представитель МИД исламской республики добавил, что "никакое соглашение не будет достигнуто, если не будут выполнены все условия [Тегерана]".

Хатибзаде подтвердил, что в Вене "три отдельные рабочие группы все еще занимаются соответствующими вопросами". По его словам, "значительный процент нерешенных проблем уже был рассмотрен в этих группах, но некоторые вопросы требуют политических решений".

В Вене проходят переговоры о возвращении США и Ирана к СВПД. Предыдущий американский президент Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из ядерной сделки. СВПД был подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что единственным способом сохранить СВПД является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.