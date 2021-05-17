{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран отверг возможность предварительного соглашения по выполнению ядерной сделки

Официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде добавил, что "никакое соглашение не будет достигнуто, если не будут выполнены все условия" Тегерана

ТАСС, 17 мая. Тегеран исключает возможность заключения какого-либо предварительного соглашения по возобновлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в ходе проходящих в Вене переговоров. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Из переговоров в Вене не выйдет никакого первоначального соглашения по восстановлению СВПД", - указал Хатибзаде, слова которого привело иранское агентство Tasnim. Официальный представитель МИД исламской республики добавил, что "никакое соглашение не будет достигнуто, если не будут выполнены все условия [Тегерана]".

Хатибзаде подтвердил, что в Вене "три отдельные рабочие группы все еще занимаются соответствующими вопросами". По его словам, "значительный процент нерешенных проблем уже был рассмотрен в этих группах, но некоторые вопросы требуют политических решений".

В Вене проходят переговоры о возвращении США и Ирана к СВПД. Предыдущий американский президент Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из ядерной сделки. СВПД был подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

Нынешний президент США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что единственным способом сохранить СВПД является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Палестино-израильский конфликт
Президент Турции назвал обстановку в Палестине ужасающей
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что весь мир призван объединить усилия для противодействия "государству-оккупанту" Израилю, которое "игнорирует даже неприкосновенность святынь"
Читать полностью