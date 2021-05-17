Папа Римский Франциск принял главу МИД Ирана

ВАТИКАН, 17 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял на аудиенции министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Святого престола.

Содержание беседы и подробности не сообщаются. Известно, что Зариф прибыл в Рим, где у него запланированы переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Сообщалось также, что глава иранской дипломатии встретится с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

В службе печати Святого Престола подтвердили, что Франциск провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зариф, прибывший в Рим в субботу, предложил отдать Израиль под международный суд "за военные преступления против палестинцев".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.