Глава МИД Сьерра-Леоне намерен обсудить с Лавровым укрепление диалога с Россией

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис намерен обсудить на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пути укрепления отношений Фритауна и Москвы в ряде областей.

"В этом году исполняется 59 лет очень сильным и прочным двусторонним отношениям [Сьерра-Леоне и РФ]. В будущем году мы будем отмечать 60-летнюю годовщину. Президент [Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био] направил меня как спецпосланника, чтобы взаимодействовать с вами по вопросам о том, как мы можем построить и усилить эти крепкие и теплые отношения. Мы также ищем новые возможности, где можем работать вместе на взаимовыгодной основе: в торговле, инвестициях, в вопросах поддержки глобального мира и безопасности", - сказал Фрэнсис на открытии переговоров.

Он назвал свой визит в Россию историческим и отметил, что это его первая поездка за рубеж в качестве нового главы МИД страны.

Фрэнсис также передал Лаврову теплые пожелания и приветствия от президента Сьерра-Леоне президенту России Владимиру Путину.