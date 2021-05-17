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В Белоруссии расширили права силовиков

Органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал изменения в законы по вопросам обеспечения национальной безопасности страны, которые касаются работы органов внутренних дел и ряда других силовых структур, сообщает в понедельник агентство БелТА.

Ранее документ был принят белорусским парламентом.

Нововведениями уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Согласно документу, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков. При этом они не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности запрещать гражданам осуществление видеозапись, кино- и фотосъемку. Также им разрешается вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей. Конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Теперь такой досмотр можно проводить прямо при задержании.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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