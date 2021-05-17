Представительство ЕС в Ливии возобновило работу своего офиса в Триполи

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Представительство Европейского союза (ЕС) в Ливии возобновляет работу своего офиса в Триполи. Об этом сообщил в понедельник глава миссии Хосе Сабадель.

"Представительство ЕС открывается сегодня в Триполи. Это огромный прогресс, мы сможем более эффективно работать с ливийскими властями, гражданским обществом и партнерами", - написал он на своей странице в Twitter.

В апреле 2019 года миссия ЕС в Ливии была эвакуирована морским путем из Триполи в Тунис на фоне обострения военно-политического кризиса в стране.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, обратившись за поддержкой к Турции.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам непростых переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.